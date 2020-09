Nord Stream 2 Zwei Dörfer werden zum Spielball der Weltmächte

Die Erinnerung an diese Zeiten, als Deutschland noch geteilt und die Sowjetunion sehr nah war, ist in Vorpommern noch vielfach vorhanden. Diese Vergangenheit prägt die Stimmung, sagte Lubmins Bürgermeister Axel Vogt (CDU). „Die Nähe zu Russland ist noch bei vielen Menschen da.“ Beim Bau des in den 1970er Jahren in Betrieb genommenen Lubminer Atomkraftwerks sei viel russisches Fachpersonal in der Region gewesen, deren Kinder gingen auf die gleichen Schulen.