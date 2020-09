Deutschland in der Defensive. Das muss, nicht nur mit Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts, kein Nachteil sein. Die Bundesregierung hat gegenwärtig die EU-Ratspräsidentschaft inne; sie sollte jetzt schleunigst versuchen, die Reihen in Europa zu schließen und „Realpolitik“ endlich beim Wort nehmen. Denn Tatsache ist: Das Russland in der Hand von Vladimir Putin versteht sich gegenwärtig nicht als Partner Europas, nicht mal mehr als Geschäftspartner. Für Putin ist die Weltgeschichte ein Nullsummenspiel mit Siegern und Verlierern. Und er wähnt sich am Drücker. Er lässt nach Lage der Dinge mindestens zu, dass Kritiker seiner Politik vor den Augen der Welt hingerichtet werden, vergiftet Menschen, Wahlkämpfe, das Internet, den öffentlichen Raum. Er sendet Botschaften der Grausamkeit an seine Gegner und maskiert seine Untaten, streut zynisch „alternative Sichtweisen“ - und verhöhnt Deutschland, indem er unterstellt, Navalny sei womöglich in der Charité vergiftet worden.