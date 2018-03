Nordkorea-Konflikt: Pjöngjang droht USA wegen angekündigtem Manöver

Die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang hatten zu einer leichten Entspannung in den Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea geführt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un lud den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zu einem Besuch ein. Moon will aber nicht persönlich nach Nordkorea reisen, sondern kündigte in einem Telefonat mit Trump am Donnerstag an, einen Sondergesandten zu schicken.