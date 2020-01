Öl: US-Regierung genehmigt Chevron Ölbohrungen in Venezuela

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat dem Unternehmen Chevron eine Sonderlizenz für das Bohren nach Öl in Venezuela erteilt. Das Finanzministerium erneuerte am Freitagabend die Lizenz für Chevron und vier weitere US-Lieferanten bis zum 22. April. Es ist das vierte Mal, dass die US-Regierung die Unternehmen von einem Verbot für US-Unternehmen gegen Geschäfte mit der sozialistischen Regierung von Präsident Nicolás Maduro in Venezuela ausnimmt.