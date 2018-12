OPEC Gas ist Katars neues Öl

Seit der Blockade der Anrainerstaaten verstärkt Katar seine wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Partnern wie etwa der Türkei und auch Deutschland. In den nächsten fünf Jahren will das Land seine Investitionen in Deutschland um zehn Milliarden Euro aufstocken. Im Herbst kündigte Katar Investitionen in einen möglichen Flüssiggasterminal in Deutschland an.