Ostsee-Pipeline US-Kongress will Nord Stream 2 mit Sanktionen stoppen

Nach der Abstimmung im Repräsentantenhaus in der vergangenen Woche hatte Bundesaußenminister Heiko Maas den Senat erfolglos dazu aufgerufen, den Sanktionen nicht zuzustimmen. Maas hatte Strafmaßnahmen in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ als inakzeptabel kritisiert, „weil das letztlich eine Einflussnahme ist auf autonome Entscheidungen, die in Europa getroffen worden sind“.