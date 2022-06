Pjönjang: Nordkorea testet erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen

Nordkorea hat acht weitere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Meer vor seiner Ostküste abgeschossen. Dies teilte der südkoreanische Generalstab am Sonntag mit. Die Raketen seien aus der Sunan-Region in der Nähe der Hauptstadt Pjönjang abgefeuert worden. Japanische Medien berichteten mit Bezug auf die japanische Regierung, Nordkorea habe offenbar mehrere Raketen abgeschossen.