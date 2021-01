Plus bei der Wirtschaftsleistung China wird auch 2021 schneller wachsen als der Rest der Welt

Als das Statistische Bundesamt am vergangenen Donnerstag seine Schätzung für das BIP in Deutschland veröffentlichte, musste man schon genau hinsehen, um überhaupt irgendetwas positives in den Daten entdecken zu können. Immerhin, so die Statistiker, sei die Wirtschaft nicht so stark eingebrochen wie nach der Finanzkrise 2009. Lag das Minus damals bei 5,7 Prozent, schrumpfte die Wirtschaft im abgelaufenen Jahr laut der Vorhersage um 5 Prozent. Dennoch sprachen die Experten von einer „tiefen Rezession“.