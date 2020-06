Polizeigewalt Trump warnt vor Generalverdacht gegen US-Polizisten

US-Präsident Donald Trump hat in der Debatte um rassistische Polizeigewalt vor einem Generalverdacht gegen Beamte gewarnt. Es möge zwar ein paar „schlechte Äpfel“ bei der Polizei geben, doch sei es unfair, alle Beamten als Rassisten zu bezeichnen, sagte Trump am Donnerstag bei einem Besuch in Dallas. Unter dem Eindruck des brutalen Todes des Afroamerikaners George Floyd in Polizeigewahrsam kündigte er auch eine Exekutivanordnung an, die Polizeiwachen im ganzen Land zu „aktuellen professionellen Standards bei der Gewaltanwendung“ ermuntern solle.