Proteste in Istanbul: Fünf Jahre danach beschäftigen Gezi-Proteste noch immer Erdogan

Der neue Istanbuler Flughafen soll in diesem Herbst eröffnet werden. Und Verschwörungstheorien haben in der Türkei auch heute noch Hochkonjunktur. Erst vor wenigen Tagen machte Erdogan vor Wirtschaftsvertretern in Ankara nicht etwa seine Wirtschaftspolitik, sondern westliche Staaten für die seit längerem wieder zweistellige Inflationsrate in der Türkei verantwortlich. Er sagte: „Die Inflation war auf eine einstellige Zahl gesunken. Was hat damals der Westen bei uns vom Zaun gebrochen? Die Gezi-Proteste.“