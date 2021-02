Regierungskrise Ex-EZB-Chef Draghi soll in Italien neue Regierung bilden

In der Regierungskrise in Italien hat Staatspräsident Sergio Mattaralla dem früheren Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, das Mandat zur Bildung einer Regierung erteilt. „Ich danke dem Präsidenten für das Vertrauen“, sagte der 73-jährige Draghi am Mittwoch in Rom.