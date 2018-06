Russland: „Innenpolitischer Kampf“ – US-Politik behindert laut Putin Gipfel mit Trump

WienDer russische Präsident Wladimir Putin macht politische Unruhe in den USA dafür verantwortlich, dass es noch kein bilaterales Treffen mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump gab. „Meiner Ansicht nach, ist das die Folge des heftigen innenpolitischen Kampfes in den Vereinigten Staaten“, sagte das Staatsoberhaupt in einem am Montag veröffentlichten Radio-Interview mit dem österreichischen Rundfunk (ORF).