 Sanktionen: US-Streit um Nord Stream 2 – CDU-Chefin deckt deutsche Unternehmen

Grenell hatte im Frühsommer vergangenen Jahres kurz nach seinem Amtsantritt in Berlin wiederholt den Eindruck erweckt, er sehe sich als Parteigänger rechtsgerichteter Kräfte und betont, er wolle unbedingt andere Konservative in ganz Europa stärken. In dem aktuellen Brief hatte Grenell deutschen Konzernen, die an der Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligt sind, damit gedroht, sie würden sich einem erheblichen Sanktionsrisiko aussetzen.