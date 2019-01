 Nord Stream 2: Bundesregierung sieht nach Briefen von US-Botschafter Grenell „keine neue Lage“

„Bild am Sonntag“ hatte berichtet, Grenell habe in Briefen deutschen Unternehmen, die am Bau der umstrittenen russischen Ostsee-Gaspipeline beteiligt sind, mit US-Sanktionen gedroht. Wenn mit Nord Stream 2 und der Pipeline TurkStream der bisherige europäische Gas-Import über die Ukraine überflüssig werde, verliere diese an sicherheitspolitischer Bedeutung, begründe Grenell seine Kritik. Damit steige die Gefahr russischer Interventionen. Zudem mache sich die EU in der Energiesicherheit von Russland abhängig.