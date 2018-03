Schutzzölle: Chinesischer Minister warnt vor „katastrophalen“ Folgen eines Handelskrieges

PekingIm Streit über US-Schutzzölle warnt China vor gefährlichen Folgen für die globale Konjunktur. „In einem Handelskrieg gibt es keine Gewinner“, sagte Handelsminister Zhong Shan am Sonntag in Peking. „Er wird China und die USA und die Welt nur in die Katastrophe stürzen.“ China wolle einen solchen Konflikt nicht und sei bereit, seine Interessen resolut zu verteidigen. Nötig sei aber ein Dialog. Denn niemand will einen Handelskrieg austragen, der einem selbst nichts nütze und anderen schade.