Spionagevorwürfe: Tsipras fordert von Ankara die Freilassung griechischer Militärs

AthenDer griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat die Freilassung von zwei seit mehr als einem Monat in der Türkei inhaftierten griechischen Militärs gefordert. „Dies (die Freilassung) ist eine Bewegung auf die wir geduldig warten“, sagte Tsipras am Montag während einer Sitzung des Ministerrates in Athen, die vom griechischen Fernsehen übertragen wurde hinzu.