Statistisches Bundesamt Wo Urlaub in Europa am günstigsten ist

Grund für die Unterschiede bei den Urlaubskosten in Europa ist vor allem das unterschiedliche Lohnniveau der einzelnen Länder beziehungsweise die Arbeitskosten. Denn die Löhne sind beim arbeitsintensiven Gastgewerbe ein treibender Kostenfaktor. Anders als beispielsweise bei Rohstoffen wie Öl und Gas zählen Hotel- und Gastronomieleistungen zu den sogenannten nicht handelbaren Gütern. Das heißt, ihre Preise werden nicht international festgelegt, sondern bestimmen sich über die nationalen Angebots- und Nachfragebedingungen.



Ein Blick auf die Arbeitskosten in Europa zeigt daher auch ein ähnliches Bild wie beim Preisniveau für Hotel- und Gastronomieleistungen. So weist Bulgarien die niedrigsten Arbeitskosten in der EU auf, mit gerade einmal 5,20 Euro je geleisteter Arbeitsstunde bei wirtschaftlichen Dienstleistungen. Dagegen führt Dänemark mit 44,30 Euro die Liste bei den durchschnittlichen Arbeitskosten an. Deutschland belegte 2017 mit durchschnittlich 31,90 Euro im Dienstleistungsbereich Platz neun im EU-Vergleich.