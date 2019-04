Stockender Güterverkehr Tagelange Staus zwischen USA und Mexiko legen Logistik lahm

In Ciudad Juárez, einer gegenüber vom texanischen El Paso gelegenen Grenzstadt in Mexiko, übernachten Brummifahrer in ihren Wagen, um ihren Platz in der Lkw-Schlange nicht zu verlieren. Die Verwaltung hat mobile Toiletten herangeschafft, und eine Motorenölfirma engagiert Models, die in hautenger Kleidung Burritos und Wasserflaschen an untätige Fahrer verteilen.

„Meine Familie erkennt mich zu Hause nicht wieder“, erzählt Jaime Monroy, ein Berufskraftfahrer mit Wohnsitz in Ciudad Juárez. Auch er hat die Nacht in seinem Gefährt verbracht, das Holzmöbel geladen hat. „Ich fahre um drei Uhr morgens los und komme um zehn Uhr abends zurück“, sagt er.