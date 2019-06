Strafzölle: China macht USA für Handelskonflikt verantwortlich

PekingChina hat den USA die Schuld an dem eskalierenden Handelsstreit zugewiesen. Sollte es aber doch eine Einigung bei Verhandlungen geben, werde sich die Volksrepublik daran halten, teilte das Büro des Sprechers des Staatsrats in einem am Sonntag veröffentlichten Strategiepapier, einem sogenannten „Weißbuch“, mit.