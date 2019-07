Streit über Atomprogramm: Iran signalisiert Gesprächsbereitschaft mit USA bei Sanktionslockerung

WashingtonDer Iran hat Gesprächsbereitschaft mit den USA im Streit über sein Atomprogramm signalisiert. Der Iran sei zur sofortigen Unterzeichnung eines Dokuments bereit, das schärfere Kontrollen seines Atomprogramms vorsieht, sagte Außenminister Mohammad Dschawad Sarif einem Bericht des „Guardian“ zufolge am Donnerstag in New York. Im Gegenzug sollten die USA die Sanktionen gegen sein Land aufheben.