Streit um Nord Stream 2 „Die rote Linie ist endgültig überschritten“

Der US-Senator Ted Cruz versucht seit Jahren mit allen Mitteln die neue deutsch-russische Gasleitung Nord Stream 2 zu verhindern. Dazu ist ihm offensichtlich jedes Mittel recht. In einem Brief an die Geschäftsführer des Fährhafens Sassnitz auf der Insel Rügen, droht der Republikaner dem Unternehmen mit harschen Konsequenzen, falls das Unternehmen die logistische Unterstützung für Nord Stream 2 nicht sofort einstelle.

Die Amerikaner drohen in dem Schreiben, sie würden das zukünftige finanzielle Überleben des Unternehmens zerstören, wenn es weiterhin Waren, Dienstleistungen und Unterstützung für die Gasleitung unterstütze. Als rechtliche Grundlage zitierten die US-Politiker bereits bestehende US-Sanktionsgesetze zu Nord Stream 2. Diese würde ermöglichen, dass beteiligte Personen und Firmen bestraft würden. Den leitenden Angestellten und Aktionären der Fährhafen Sassnitz GmbH wird die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt und jegliches Eigentum oder Interesse an Eigentum, das sie in unserem Zuständigkeitsbereich haben, wird eingefroren, heißt es in dem Brief. Die Gesellschaft betreibt den Hafen Mukran auf Rügen. Dort liegen derzeit die zwei russischen Schiffe „Fortuna“ und die „Akademik Chersky“, die die Leitung fertig stellen sollen.