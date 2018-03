Südkoreanische Angaben: Donald Trump und Kim Jong Un sind zu einem Treffen bereit

„Wir sind an einem kritischen Punkt in unseren Bemühungen um Frieden und eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“, hatte Moon laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch gesagt. Man sei erst am Anfang, es sei zu früh, optimistisch zu sein, wurde Südkoreas Präsident zitiert. Auf der Grundlage der Konsultationen mit dem Verbündeten USA hatte Südkorea die Hoffnung geäußert, dass zumindest schon einmal „vorbereitende“ Gespräche stattfinden könnten. Die Äußerungen wurden von Moons Büro bestätigt.