Syrien-Geberkonferenz: UN rechnen mit 4,4 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern für Syrien

BrüsselBei der internationalen Syrien-Geberkonferenz in Brüssel hat sich am Mittwoch ein vergleichsweise schwaches Ergebnis abgezeichnet. Nach ersten Schätzungen seien Hilfszusagen in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar (3,6 Milliarden Euro) für das laufende Jahr zu erwarten, sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Mittwoch im Anschluss an die ersten Beratungen. Lowcock lobte dabei ausdrücklich das Engagement Deutschlands. Außenminister Heiko Maas sagte bei der Konferenz zu, dass aus dem Bundeshaushalt mindestens eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt werde.