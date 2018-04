Syrien-Konflikt: Wieso der Militärangriff für Frankreich unausweichlich war

Eine tiefe Krise im Verhältnis zu Russland erwartet die französische Regierung trotz der offiziellen, scharf formulierten Reaktion aus Moskau nicht. „Präsident Macron hat am Freitagabend mit Präsident Wladimir Putin telefoniert, beide machten sich zu diesem Zeitpunkt keine Illusionen darüber, was in den nächsten Stunden geschehen würde, trotzdem war der Ton des Gesprächs beinahe konstruktiv“, so die Darstellung des Elysée. Die beiden Politiker hätten bereits „vorausgeschaut in die folgende Phase“. Die Militärschläge hätten „eine politische Botschaft, wir hoffen, dass die verstanden wird“.