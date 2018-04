Tauchsieder: Der Kriegs-Schau-Spieler

Anders gesagt: Man hat sich die Politik des amerikanischen Präsidenten gegenwärtig als Simulation eines teenagerhaften Superhelden in einem newsbasierten Videospiel mit Selbststeuerungsfunktion vorzustellen. „Get ready Russia“, weil „missiles“ are „coming, nice and new and ´smart!`“ – so nebenbei hört sich in Trumps White-House-Game anno 2018 eine Kriegserklärung an – denn hey, was soll’s, es geht ums Gewinnen, und ein Level später muss man sich vielleicht schon mal wegducken, um Sieger zu sein: „Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all.“ So oder so: I have „done a great job“.