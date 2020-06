Tötung Soleimanis: Iran stellt Haftbefehl gegen Trump aus – bittet Interpol um Hilfe

Der Iran hat einen Haftbefehl gegen US-Präsident Donald Trump und mehr als 30 andere Personen ausgestellt. Nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani Anfang Januar werde Trump und den anderen Mord und Terrorverbrechen vorgeworfen, sagte der Staatsanwalt Ali Alkassimehr am Montag laut staatlicher iranischer Nachrichtenagentur Irna in Teheran. Interpol sei um Hilfe bei der Festnahme gebeten worden. Die in Frankreich ansässige internationale Polizeibehörde reagierte zunächst nicht auf die Bitte um einen Kommentar.