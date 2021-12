Türkei Erdogan tauscht in Währungskrise den Finanzminister aus

Inmitten einer schweren Währungskrise tauscht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut den Finanzminister aus. Das Amt soll nun der bisherige stellvertretende Ressortchef Nureddin Nebati bekleiden, wie aus dem offiziellen Amtsblatt hervorgeht. Amtsinhaber Lütfi Elvan hatte zuvor seinen Rücktritt eingereicht. Er hatte den Posten nur etwa ein Jahr inne. Der Abgang ist der jüngste in einer Reihe von raschen Wechseln an der Spitze von Zentralbank und Ministerien. So hat Erdogan drei Notenbankchefs binnen zweieinhalb Jahren verschlissen, was die Glaubwürdigkeit der Währungshüter erschüttert hat.