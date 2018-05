Türkischer Wahlkampf: Erdogan kündigt neue Militäreinsätze gegen Kurden an

AnkaraDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei der Vorstellung seines Wahlprogramms neue Militäreinsätze gegen militante Kurden entlang der Grenze in Syrien und im Irak angekündigt. Die vorgezogenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei seien ein Meilenstein für eine starke Türkei, sagte Erdogan am Sonntag vor Tausenden Unterstützern in Istanbul. Das Land werde „als globale Macht auf die Bühne gehen“.