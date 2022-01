Ukraine-Konflikt: Lawrow lobt Gespräch mit Blinken – Dialog wird fortgesetzt

Russlands Außenminister Sergej Lawrow zieht eine positive Bilanz seines Gesprächs mit US-Ressortchef Antony Blinken in Genf. Das Treffen sei „offen und nützlich“ gewesen, sagte Lawrow am Freitag in der Schweizer Stadt. Der Dialog werde fortgesetzt, kündigte Lawrow an. Präsident Wladimir Putin sei immer bereit, in Kontakt mit US-Präsident Joe Biden zu treten. Allerdings sollte jeglicher Kontakt zwischen beiden Staatschefs gut vorbereitet sein.