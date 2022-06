Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Scholz fordert Einlenken Russlands im Streit um Getreide-Exporte

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet am frühen Sonntagmorgen in einem Video über seinen Besuch bei ukrainischen Streitkräften im Süden des Landes. In dem Video, das anscheinend in einem fahrenden Zug aufgenommen wurde, sagt Selenskyj, er habe mit Soldaten, der Polizei und der Nationalgarde in der Region Mykolajiw, rund 550 Kilometer südlich von Kiew, gesprochen. „Sie alle zweifeln nicht an unserem Sieg“, sagt Selenskyj. „Wir werden den Süden niemandem überlassen, und alles, was uns gehört, werden wir uns zurückholen.“