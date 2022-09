Ukraine-Krieg Putin unterschreibt Dokumente zur Annexion ukrainischer Gebiete

In seiner Rede erklärte Putin die Annexion damit, dass dies „der Wille von Millionen Menschen“ sei. „Es gibt nichts Wichtigeres als der Wille von Millionen, in ihre historische Heimat zurückzukehren“, sagte er. Den Zerfall der Sowjetunion vor gut 30 Jahren bezeichnete er in diesem Zusammenhang als Tragödie.