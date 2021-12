Ukrainekonflikt „Der Ausschluss Russlands von Swift hätte dramatische Folgen“

Die starke Konzentration russischer Truppen an der Ostgrenze der Ukraine war bereits am Dienstag Anlass für einen Videogipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Biden hatte von Putin einen Rückzug der Truppen verlangt und ihn deutlich vor einem Einmarsch in der Ukraine gewarnt. Die USA und ihre Verbündeten würden mit „starken wirtschaftlichen und anderen Maßnahmen“ auf einen russischen Angriff antworten, hieß es in einer anschließenden Erklärung des Weißen Hauses.