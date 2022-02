Ukrainekrise Die möglichen Russland-Sanktionen schaden Europa – während Amerika verdient

Worum es in dem Vieraugengespräch an einem zehn Meter langen Tisch im Kreml genau ging, kann man nur erahnen: Russland will seine Einflusssphäre in Osteuropa und vor allem in der Ukraine ausweiten und verlangt deshalb von der EU und der Nato, der Regierung in Kiew keinerlei Beitrittsperspektive zu eröffnen – angeblich aus russischen Sicherheitsinteressen heraus. Offenbar ist Macron in dieser Frage aber Putin etwas entgegengekommen, denn er sagte anschließend, „es gibt keine Sicherheit für Europa, wenn es keine Sicherheit für Russland gibt“. Dass Macron diese Redewendungen und Diktion benutzt hat, wurde in Berlin aufmerksam registriert. Sollte Europa Putin in solchen Statusfragen bezüglich der Ukraine und der Nato-Präsenz entgegenkommen, ist der Konflikt mit den USA programmiert. Biden will gegenüber Russland keinen Millimeter nachgeben – und er verlangt gleiches von seinen Verbündeten.