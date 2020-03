Unter Quarantäne im Land der Inkas, Teil 4 Frau Merkel, übernehmen Sie!

Fast jeden Tag kommt eine neue Hiobsbotschaft. Die landesweite Ausgangssperre in Peru hat Präsident Martin Vizcarra gerade (vorerst) bis zum 12. April verlängert. Zwar hat das Auswärtige Amt (AA) auch in Peru eine Rückholaktion für gestrandete Urlauber gestartet, doch geht die nur quälend langsam voran. Bei der Erfassung der rückreisewilligen Deutschen herrscht ein heilloses Chaos. Ich habe mittlerweile komplett den Überblick verloren, wem ich was per E-Mail übermittelt habe.



Es kursieren mindestens vier Listen mit detaillierten Angaben über uns, vom AA und der Deutschen Botschaft in Lima, dem peruanischen Tourismusministerium und dem deutschen Konsulat in Cusco. Wir haben mittlerweile angegeben, ob wir mit Kindern oder unseren Eltern unterwegs sind, wir haben mit Hilfe von Google Maps den exakten Standort unseres Hotels nahe der Altstadt von Cusco hinterlegt. Doch offenbar werden diese Listen nicht oder nur unvollständig abgeglichen. Wie sonst ist zu erklären, dass vier Mitglieder unserer Gruppe einen Anruf der Botschaft erhalten, herzlichen Glückwunsch, man habe für sie einen Platz in einer Maschine von Lima nach Frankfurt organisiert – wir aber über 1000 Kilometer entfernt in Cusco festhängen, ohne jede Chance, nach Lima zu kommen?