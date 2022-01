US-Geldpolitik Die Fed ist zu schwach, um die Inflation zu besiegen

Um der Wirtschaft Liquidität zu entziehen, wird die Fed in Zukunft darauf verzichten, auslaufende Wertpapiere durch den Erwerb neuer Papiere zu ersetzen. In welchem Umfang und in welchem Tempo die Notenbank ihre Bilanz schrumpfen wird, sagte Powell in der Pressekonferenz nicht. Dies müsse auf den nächsten Treffen der Notenbanker erörtert werden. Allerdings wies er darauf hin, dass die Bilanzsumme diesmal höher und die Wirtschaft gefestigter ist als in früheren Phasen eines Bilanzabbaus. Das deutet darauf hin, dass die Bilanzreduktion im Frühsommer beginnen und schneller von statten gehen könnte als bisher erwartet.