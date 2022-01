Zinsentscheid der US-Zentralbank Die Fed spielt mit dem Feuer

Um hier Klarheit zu schaffen, muss die Fed eine Schätzung wagen, wann die Inflationsrate ihren Höhepunkt erreichen und danach wieder nach unten gehen wird. Es ist immer diffizil, ein Datum zu bestimmen und noch schwieriger zu ermitteln, was „nach unten“ wirklich bedeutet. Die US-Wirtschaft läuft auf Hochtouren, der Arbeitsmarkt präsentiert sich - zumindest gemessen an der sinkenden Arbeitslosenquote - so angespannt wie seit Januar 1970 nicht mehr (also kurz vor der großen Inflation). Unter diesen Umständen müssen verantwortungsbewusste Entscheidungsträger auf Nummer sicher gehen und nicht auf eine rasche und wundersame Rückkehr der Inflation zu ihrem Trend aus der Zeit vor der Covid-19-Pandemie von unter zwei Prozent setzen.