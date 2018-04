US-Handelskonflikt: Bundesregierung befürchtet Handlungsunfähigkeit der WTO

Eine wesentliche Folge wäre dann, dass auch erstinstanzliche Entscheidungen im Falle einer Berufung nicht mehr rechtskräftig werden könnten, heißt es in der Antwort der Bundesregierung, die der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. „Offen ist damit die praktische und zeitnahe Durchsetzung von Rechtspositionen in einem WTO-Streitschlichtungsverfahren.“