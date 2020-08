US-Präsidentschaftswahlkampf Joe Biden wirft Trump Wahlkampf der Angst vor

Zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Herausforderer Joe Biden dem Amtsinhaber Donald Trump Unfähigkeit und Scheitern in der Coronakrise und bei der Gewalt in amerikanischen Städten vorgeworfen. „Dieser Präsident kann die Gewalt nicht beenden“, sagte Biden bei einer Ansprache in der Industriestadt Pittsburgh. „Es wüten Brände und wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht, anstatt sie zu bekämpfen.“ Dabei wies Biden auf rechtsgerichtete Milizen und rassistische Gruppen hin.