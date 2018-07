US-Rechtspopulist Steve Bannon plant rechte Bewegung in Europa

21. Juli 2018 , aktualisiert 21. Juli 2018, 21:16 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Trumps Ex-Berater will eine rechtspopulistische Bewegung in Europa gründen. Damit will Bannon ein Gegengewicht zum Starinvestor Soros werden.