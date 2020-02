US-Vorwahlen in New Hampshire Die Energie ist links

Die Erwartungen an die New-Hampshire-Primary waren enorm. Nach dem Skandal-Caucus in Iowa sollte die klassische Vorwahl in dem kleinen Bundesstaat in Neuengland endlich eine eindeutige Standortbestimmung der oppositionellen Demokraten ermöglichen. Seitdem Donald Trump 2016 die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, kämpfen innerhalb der Parteien zwei Denkschulen um die Vorherrschaft: Die einen wollen durch eine scharf linke Wirtschaftspolitik und unverwässert progressive Agenda neue Wählerschichten erschließen und so quasi durch einen Volksaufstand an der Wahlurne das Weiße Haus gewinnen. Die anderen zielen mehr auf Wähler in der Mitte und wollen ganz in der Tradition des Dritten Wegs auch moderate Republikaner und Unabhängige von sich überzeugen.