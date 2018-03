US-Waffengesetze: March for our Lives: Das ist keine Schülerbewegung mehr

Mehr als einen Monat nach dem Schulmassaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida zogen sich Samstag die größten Anti-Waffen-Proteste seit Jahrzehnten durch die USA. Landesweit demonstrierten Hunderttausende für schärfere Waffengesetze, auch in Metropolen wie Chicago, Boston, Philadelphia, Miami, Minneapolis, Houston, Los Angeles und New York gingen viele auf die Straße. In Washington versammelten sich rund 800.000 Menschen, in New York 175.000.