US-Wahl 2020 Diese Geduldsprobe wird zum Problem

Gewonnen hat Trump in Wahrheit längst noch nicht. Alles wird auf die Staaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin hinauslaufen – traditionell demokratische Gebiete, die der Präsident vor vier Jahren denkbar knapp gewinnen konnte. Dass es für ihn auch in Arizona, einer seit Jahrzehnten eigentlich sicheren Bank für die Republikaner, schlecht aussieht, ist zudem ein böses Vorzeichen für den Amtsinhaber. „Ich glaube, wir sind auf dem Weg, diese Wahl zu gewinnen“, so Biden am Abend vor Anhängern in seiner Heimatstadt Wilmington in Delaware. Aber „Es wird einige Zeit dauern, die Stimmen auszuzählen.“