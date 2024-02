US-Wahlen 2024 Auf diese Swing States kommt es bei der Präsidentschaftswahl an

Denn: Fällt das Votum in den anderen republikanisch oder demokratisch geprägten Bundesstaaten wie erwartet aus, hängt der Wahlsieg vom Votum in den Swing States ab. Oft entscheiden sich die politischen Mehrheiten in den Swing States praktisch im letzten Moment und anhand weniger Stimmen. Das ist einer ungewöhnlich hohen Zahl an Wechselwählern geschuldet. Innerhalb der Swing States gibt es zudem immer wieder einzelne Gebiete, in denen die Zustimmung für die Republikaner oder die Demokraten besonders wechselhaft ausfällt.



Welche Staaten als Swing States deklariert werden, ist allerdings von Wahl zu Wahl unterschiedlich. Maßgeblich ist, ob sich in Umfragen und von Beobachtern vorab keine eindeutige Tendenz in Richtung eines der politischen Lager zeigt. Einige Bundesstaaten, darunter Arizona, tauchen jedoch immer wieder auf der Liste der Swing States auf. Auch entlang des Rust Belts, dem einstigen Zentrum der Stahlindustrie in den USA, liegen Bundesstaaten, die seit einigen Jahren zu den Swing States gezählt werden. Zu tun hat das mit dem Zusammenbruch prägender und identitätsstiftender Industrien, aber auch mit einer veränderten Altersstruktur der Wählerschaft. Im US-Wahlkampf 2016 etwa punktete Trump in der vormals demokratisch geprägten Region gerade deshalb mit dem Versprechen, den Rust Belt wiederzubeleben.