US-Wahlen 2024 Ergebnis Wer wird der nächste US-Präsident?

Neben dem Präsidenten bestimmen die Amerikaner am 5. November auch die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses und 34 von 100 Senatoren. Am 6. Januar 2025 folgt traditionell die Stimmauszählung im US-Kongress. Der „Inauguration Day“, der Tag der Amtseinführung des US-Präsidenten, ist schließlich am 20. Januar 2025.