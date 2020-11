US-Wahlkampf „Um Gottes willen, bitte wählt!“ – Schlussoffensive von Biden und Trump

Biden will sich in der Wahlnacht von seinem Wohnort Wilmington im Bundesstaat Delaware aus an die Nation wenden, wie sein Wahlkampfteam am Samstag ankündigte. Trump wird die Wahlnacht nach eigenen Worten wohl in Washington „zwischen dem Weißen Haus und dem (Trump-)Hotel“ verbringen, weil die Hauptstadtverwaltung für die Nutzung seines dortigen Hotels „Grenzen gesetzt“ habe. In Washington sind derzeit Veranstaltungen mit maximal 50 Personen erlaubt. Es ist ungewöhnlich, dass amtierende Präsidenten in der Wahlnacht im Weißen Haus sind.