USA in der Coronakrise Trumps Angst um die US-Wirtschaft – und seine Wiederwahl

Nicht nur mit Geldgeschenken versucht US-Präsident Donald Trump Zuversicht auszustrahlen, sondern auch mit Worten. Er plant bereits lautstark die Rückkehr zur Normalität. Die nun darniederliegende US-Wirtschaft solle wieder in Gang kommen - und das schon zu Ostern. „Wir müssen wieder an die Arbeit, viel früher als die Leute gedacht haben.“ Wenn Zehntausende Amerikaner an Grippe oder bei Verkehrsunfällen stürben, werde das Land auch nicht abgeschaltet. Er habe den Covid-19-Maßnahmen zwei Wochen Zeit gegeben. „Wir werden das dann einschätzen und wir werden dem etwas mehr Zeit geben, wenn es etwas mehr Zeit braucht. Aber wir müssen das Land wieder beschleunigen“, sagte er. Er würde das Land „liebend gern wieder aufmachen“ und könne es kaum erwarten, das zu Ostern zu tun. „Wir fangen an, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, sagt Trump am Dienstagabend im Weißen Haus.