USA: Supreme Court erlaubt landesweite Durchsetzung verschärfter Asylregeln

Nach neuen Bestimmungen der Trump-Regierung dürfen Asylsuchende, die auf ihrer Reise nach Norden ein anderes Land passieren, nicht länger Schutz in den USA beantragen. Bei den meisten Schutzsuchenden an der Südgrenze zu Mexiko handelt es sich um Mittelamerikaner, die Gewalt und Armut entfliehen wollen. Sie wären gemäß der neuen Regeln in den meisten Fällen nicht asylberechtigt.