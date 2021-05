USA und Russland: Blinken und Lawrow sichern trotz „ernster Differenzen“ Dialogbereitschaft zu

US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow haben sich vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und Russland gegenseitig die Bereitschaft zum Dialog zugesichert. „Wir denken, das ist gut für unser Volk, gut für das russische Volk und in der Tat gut für die Welt“, sagte Blinken am Mittwochabend in Reykjavik am Rande eines Treffens des Arktischen Rates.