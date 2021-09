Versicherungsschäden: Eine Million Haushalte ohne Strom – Industrie atmet nach Hurrikan „Ida“ trotzdem auf

Am Wochenende bereits schloss Phillips 66 eine Raffinerie in Belle Chasse in Louisiana, Exxon Mobil fuhr die Produktion in einer Raffinerie in Baton Rouge herunter. Am Montag teilte eine Sprecherin mit, die Raffinerie sei nicht schwer beschädigt und könne wieder arbeiten, sobald es Rohstoffe und Strom gebe.