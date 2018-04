Vertreibung der Zivilbevölkerung: Syriens Machthaber Assad droht Geflüchteten mit Enteignung

Die Bundesregierung ist empört, hat aber keinen Hebel, mit dem es Assad beeinflussen könnte. Der Plan, die UN einzuschalten, zeigt letztlich nur, wie ratlos man in Berlin ist. Zwar will Außenminister Heiko Maas eine neue Friedensinitiative für Syrien anschieben. Am Donnerstag traf er sich daher in Paris mit Diplomaten aus Großbritannien, den USA, Saudi-Arabien und Jordanien.